32-latka straciła dużo pieniędzy. A chciała tylko sprzedać dziecięce buciki

Jak obniżyć koszty prowadzenia własnej firmy? Poznaj 5 pomysłów

Coraz więcej osób decyduje się na założenie działalności gospodarczej. Najczęściej są to mikro firmy jednoosobowe albo małe firmy zatrudniające nie więcej niż 50 pracowników. Od początku działalności trzeba liczyć się z wysokimi kosztami, choć do dyspozycji są zwolnienia z opłat ZUS, to jednak by firma stała się konkurencyjna na rynku, trzeba zainwestować. W dzisiejszym poradniku podpowiemy, jak obniżyć koszty prowadzenia działalności. Poznajcie 5 pomysłów dla nowych przedsiębiorców.