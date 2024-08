Adrian z Biłgoraja zastrzelony w Szwajcarii. Potrzebna pomoc

Przepłynął wpław 80 km, aby pomóc dzieciom

Damian Błaszczyk to młody pływak z Biłgoraja, który przepłynął w ciągu 33 godzin 80 km wpław. W trakcie tego wyczynu jego znajomi zbierali pieniądze na onkologię dziecięcą w Lublinie. Zbiórka internetowa zebrała już niemal 7 tysięcy złotych, a w trakcie wydarzenia do puszek zebrano 17 tysięcy złotych. O tym, co nim kierowało, młody sportowiec opowiedział w programie Dzień Wschodzi.