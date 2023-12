Kto zbuduje szkole halę? Powiat szuka wykonawcy

Niedawno pisaliśmy o tym, że na realizację inwestycji pójdą duże rządowe dotacje: ponad 4,9 mln zł z Ministerstwa Sportu i drugie tyle z Polskiego Ładu. Zakładano, że wraz z wkładem własnym całość mogłaby się zamknąć mniej więcej w 11 mln zł.

Czy to się uda? Czas pokaże. Właśnie został ogłoszony przetarg. Otwarcie ofert za kilka tygodni.

Wykonawca, który wygra postępowanie będzie miał sporo do zrobienia. W planach jest bowiem postawienie na działce między RCEZ a szkołą muzyczną zupełnie nowego budynku z zapleczem, m.in. szatniami, sanitariatami, pokojem dla nauczycieli i siłownią. Powstanie również przejście, który halę połączy z sąsiednim budynkiem dydaktycznym, a obok nowe miejsca postojowe.

Czas na realizację całości zadania to 18 miesięcy od momentu podpisania umowy.

RCEZ to największa szkoła w powiecie biłgorajskim. Kształci się w niej ok. 1350 uczniów. Mają do dyspozycji nowoczesne boiska pod gołym niebem, ale sala sportowa jest już wysłużona i niezbyt duża. Dlatego właśnie część lekcji wychowania fizycznego trzeba było prowadzić w pomieszczeniach wynajmowanych od studium medycznego.