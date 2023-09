Duża szkoła doczeka się dużej hali za duże pieniądze

To m.in. dlatego, że bardzo chętnie trenują. Mają też do dyspozycji świetne boiska na świeżym powietrzu. Jednak zajęcia na nich mogą się odbywać tylko przy dobrej pogodzie, przez część roku. Kiedy robi się zimno muszą mieścić się w starej, niewielkiej hali, a także dwóch małych salkach do ćwiczeń. Szkoła ratowała się również wynajmowaniem pomieszczeń w studium medycznym.

– To naprawdę mało komfortowe, kiedy w tym samym czasie odbywają się zajęcia dla kilku grup, a przecież klasy z podziałem na grupy mają w planie trzy lekcje wychowania fizycznego tygodniowo – nie ukrywa Dubiel.

Podkreśla również, że nowa hala ma służyć nie tylko do prowadzenia lekcji czy sportowych zajęć pozalekcyjnych, ale również organizacji innych wydarzeń, np. egzaminów maturalnych.