Napad na kantor w Tarnogrodzie. Policja szuka tego mężczyzny

Do zdarzenia doszło 1 grudnia, ok. godz. 15. O napadzie na kantor w Tarnogrodzie pisaliśmy dzień później. Policja informowała wówczas, że nieznany mężczyzna wszedł do lokalu i przedmiotem przypominającym broń sterroryzował pracownicę, zabrał pieniadze i uciekł.

Zaraz po zgłoszeniu rozpoczęła się obława na sprawcę. Do dziś nie udało się go ustalić.

Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju opublikowała natomiast zdjęcia z monitoringu z wizerunkiem ubranego w czerwoną kurtkę mężczyzny, który, jak podano w komunikacie, może mieć związek z napadem.

– Osoby, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęć proszone są o kontakt z KPP w Biłgoraju pod numerem telefonu 47 815 22 10 lub 47 815 23 02. Informacje można przekazać dzwoniąc na numer alarmowy 112 lub kontaktując się z najbliższą jednostką Policji. Zapewniamy anonimowość – apeluje asp. Joanna Klimek, rzeczniczka biłgorajskiej policji.