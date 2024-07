Nowy teledysk zwyciężczyni The Voice of Poland. W tle biłgorajski las i folklor

Młoda wokalistka w telewizyjnym show brałą udział już 10 lat temu. Wygrała piątą edycję popularnego The Voice of Poland. Śpiewała tam najróżniejsze utwory, ale często nawiązywała też do swojej miłości do folkloru, a do telewizyjnego studia zapraszała koleżanki i kolegów z Grupy Folklorystycznej Pokolenia działającej w Biłgoraju.

Muzyka i śpiew to jej pasja, ale też sposób na życie. Aleksandra Nizio spełnia się w wybranym przez siebie zawodzie, koncertując w wielu miejscach w Polsce i Europie. Jej ostatni projekt jest natomiast powrotem do korzeni.

"Jeżdżąc po Polsce, mówiąc skąd pochodzę, często słyszę, że Lubelszczyzna to jeden z ostatnich bastionów tradycji. Ludzie są uprzejmi, dobrzy dla siebie, stoją za sobą murem i pielęgnują tradycyjne wartości. Postanowiłam przenieść to na obrazek. W całej Polsce głośno mówi się o tradycyjnych strojach, obrzędach, wszystkie regiony mają jakąś promocję, a o naszych sitarzach jakoś za cicho. Mam nadzieję, że więcej osób doceni nasze strony i się w nich zakocha" - zdradziła w jednym z wywiadów.

Wyraz temu dała w teledysku do swojej nowej piosenki "Za wodą". W teledysku, którego jednym ze sponsorów było miasto Biłgoraj, wystąpiła z członkiniami Pokoleń, do których kiedyś należała.

"To jest niemożliwe, jakie te kobiety są wspaniałe. Zaufały mi i mojej wizji, nagrały wokale, wystąpiły w teledysku. To o nich jest ten teledysk. To o tym mówi historia. Jesteście wspaniałe i najlepsze, dziękuję Wam z całego Niziowego serca" - napisała w mediach społecznościowych.