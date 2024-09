Po ciemku i bez odblasków. Ta podróż zakończyła się tragicznie

Oczyszczanie twarzy: pianka, żel czy olejek? Jak wybrać najlepszy produkt dla siebie

Nie wiesz, jaki produkt do mycia twarzy będzie dla Ciebie najlepszy? To zależy od szeregu czynników, między innymi od tego, jaki jest typ Twojej cery. Niemałe znaczenie ma także to, czy wybierzesz piankę, żel, czy olejek i jaki jest skład danego preparatu. Poniżej znajdziesz przewodnik po różnych formach produktów myjących przeznaczonych do stosowania na skórę twarzy. Skorzystaj z naszych podpowiedzi i postaw na pielęgnację, która będzie najlepiej służyła Twojej cerze!