Popularny zalew w Lubelskiem. Sanepid zakazuje kąpieli

Mąż poderżnął jej gardło. "Chciałbym powiedzieć mamie, że ją kocham"

Mąż poderżnął gardło 33-letniej Marice, bo kobieta chciała się z nim rozstać. Do tragedii doszło w domu, w którym były ich dzieci. Kiedy Marika leżała w kałuży krwi, on pojechał popełnić samobójstwo. 33-latka przeżyła, ale jest przykuta do łóżka i wymaga całodobowej opieki. - Oddałabym życie za to, żeby ona stanęła na nogi i mogła wychować swoje dzieci na dobrych ludzi - mówi matka 33-latki.