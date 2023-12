Przeleżały w ziemi nawet 5 tysięcy lat!

Artefakty trafiły do zamojskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Krzemienna siekierka została znaleziona w Szarajówce w gminie Łukowa. Według pana Mariusza, który przyniósł ją delegatury, siekierka została znaleziona przez jego babcię ponad 50 lat temu. Jest ona o lekko trapezowatym kształcie, mierzy 11 cm długości, 1,4 cm w najgrubszym miejscu, natomiast szerokość łukowatego ostrza dochodzi do ok. 3,6 cm.

– Oględziny zabytku wskazują, że jest to czworościenna siekiera wykonana z krzemienia wołyńskiego, posiadającego szarą barwę z różnymi jej odcieniami, o powierzchni już nieco spatynowanej i przybierającej odcień brązowawy, co sprawia wrażenie, że jest to krzemień pasiasty. Wszystkie powierzchnie siekiery są bardzo starannie wygładzone – informuje konserwator zabytków.