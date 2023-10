Rusza przebudowa autodromu. Tu będzie tor wyścigowy z prawdziwego zdarzenia

Uroczyste przekazanie placu budowy odbyło się w czwartek. Ostatni robotnicy powinni go opóścić najpóźniej w styczniu 2025 roku. Takie są założenia inwestycji realizowanej przez powiat biłgorajski, której koszt to ok. 31 mln zł. Samorząd ma do wydania na to zadanie m.in. 15 mln zł z Polskiego Ładu.

Przypomnijmy, że w rozpoczętym właśnie pierwszym etapie zaplanowano rozbudowę i modernizację istniejącego toru wyścigowego (do szerokości od 8 do 14,5 metra i długości 1,2 km) na potrzeby organizacji zawodów m.in. kartingowych, samochodowych, motocyklowych i doskonalenia technik bezpieczeństwa jazdy.

Jego zaplecze ma stanowić nowoczesny budynek wielofunkcyjny oraz trybuny dla 500 widzów. W planach jest też park maszyn z drogami dojazdowymi i zapleczem technicznym oraz strefa serwisowa. Powstać ma także nowy plac egzaminacyjny na potrzeby WORD, parkingi z ładowarkami pojazdów elektrycznych, zaplecze sanitarne i ogrodzenia, wały ziemne redukujące hałas, drogi i chodniki oraz jedna z trybun.

Tym zajmie się w najbliższym czasie Zakład Budowlano-Transportowy „DROGMOST” Spółka z o.o. z Mokrego koło Zamościa.

Według założeń, inwestycja na ulicy Motorowej w Biłgoraju powinna być później kontynuowana w drugim etapie. Bo zamierzenia są też takie, aby przy autodromie powstał Ośrodek Doskonalenia Technik Jazdy (wraz z budynkiem WORD), z częścią hotelową i SPA.

Na drugi etap przewidywana jest też m.in. termomodernizacja warsztatów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, wykonanie drugiej trybuny dla widzów, realizacja toru rallycrossowego oraz zbudowanie płyty poślizgowej.