Sucha sosna zgniotła volswagena. Sytuacja jedna na milion

- Z poważnymi obrażeniami ciała Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala przetransportowany został 58 latek, w którego samochód uderzyło złamane drzewo. Ustalamy dokładne przyczyny i okoliczności wypadku. Oficer dyżurny biłgorajskiej komendy zgłoszenie o zdarzeniu z udziałem samochodu osobowego w miejscowości Borowina otrzymał w środę (11 września) około godziny 16:00 - informuje aspirant Joanna Klimek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju. - Skierowani na miejsce policjanci wstępnie ustalili, że drogą wojewódzką 849 jechał 58-letni mieszkaniec Krakowa. W pewnym momencie w volkswagena, którym kierował uderzyło złamane drzewo. Mężczyzna stracił panowanie nad autem i zjechał do przydrożnego rowu. Zakleszczonego w pojeździe 58 latka uwolnili strażacy. Mieszkaniec Krakowa z obrażeniami ciała został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala - dodaje.

Policja ustala dokładne przyczyny i okoliczności wypadku.