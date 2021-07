Ich kuchnię polubił nawet "Polski Chuck Norris". Otworzyli w Lublinie lokal w trakcie lockdownu

Podobno zamierzacie się też rozwijać.

– Duży nacisk stawiamy na reklamę w mediach społecznościowych. Do jednej z nich zaprosiliśmy Marcina Olpińskiego, czyli „polskiego Chucka Norrisa”. Przyjechał, rozejrzał się, spróbował i… stwierdził, że chce mieć taki sam lokal. Tej sytuacji nie zapomnę do końca życia! Rozpoczęcie zdjęć do video nałożyło się z godziną otwarcia naszej restauracji, kuchnia wypełniła się zapachem grillowanego mięsa, kierowcy zaczęli biegać i pakować zamówienia. Marcin zapytał: „co myślicie o franczyzie?”. Roześmiani zaczęliśmy konkretną rozmowę na ten temat. Teraz „polski Chuck” otwiera The Bungers w Otwocku. Przyznam, że zakładając lokal, zastanawialiśmy się nad stworzeniem franczyzy, ale nie wiedzieliśmy, że stanie się to tak szybko i praktycznie bez naszego zaangażowania w tę kwestię. Okazuje się jednak, że nie tylko my jesteśmy zdania, że pandemia to dobry czas na biznes.

Jakie zmiany czekają The Bungers w Lublinie?

– Mamy mnóstwo pomysłów na rozwijanie The Bungers w mediach społecznościowych. Wszak reklama jest dźwignią handlu, ale dajemy też naszym pracownikom szansę rozwoju, a oni wykorzystując to, tworzą nowe pomysły. Nasza idea podawania wysokiej jakości świeżych produktów inspiruje ekipę do rozwijania naszego menu. Stąd też, już wkrótce, zaproponujemy nowego burgera o niestandardowej po tej stronie Wisły ostrości. Na pewno będzie o nim głośno. Skorpion nadchodzi…