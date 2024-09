Japońscy przedsiębiorcy w Lublinie. Wiemy, po co przyjechali

– Nasz eksport do Japonii to 23 mln dolarów, a chcemy zwiększać nasz eksport i pokazywać lubelskie produkty na rynkach Japonii. Produkujemy żywność zdrową, wysokiej jakości, mamy czym się chwalić. Dzisiejsze spotkanie wiąże się z naszymi przygotowaniami do Światowej Wystawy EXPO 2025. Rynek japoński jest bardzo pojemny i dużo sobie obiecujemy. Mamy nadzieję, że spotkania z przedsiębiorcami z Japonii zaowocują wzrostem integracji handlowej – mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Lubelscy przedsiębiorcy z misją do Japonii udadzą się w maju przyszłego roku.

– Jest to jeden z etapów długotrwałego procesu współpracy pomiędzy Województwem Lubelskim a rynkiem japońskim. Obecnie w tym roku zostało zorganizowanych kilka misji do Japonii, m.in. w branży IT, a teraz w Osace trwa misja na targach branży kosmetycznej. Mamy też zaplanowany udział mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa lubelskiego w Forum Eksportu, które odbędzie się podczas Światowej Wystawy EXPO 2025 w Osace – dodaje Elwira Lorenz, dyrektor Departamentu Gospodarki UMWL.

Światowa Wystawa EXPO to cykliczne, prestiżowe wydarzenie, podczas którego regiony i całe kraje prezentują swoją ofertę gospodarczą, kulturalną i artystyczną. Przedsiębiorcy z naszego województwa będą mogli uczestniczyć w misji gospodarczej, konferencjach branżowych oraz spotkaniach B2B. Bezpośrednie rozmowy mają na celu wymianę doświadczeń oraz budowanie trwałych relacji handlowych, które mogą przyczynić się do rozwoju współpracy gospodarczej pomiędzy Województwem Lubelskim i Japonią oraz innymi krajami.