Lody tajskie w Lublinie już są. Te o smaku oreo i kawy, a do tego jogurty mrożone [zdjęcia]

Pomysł na otwarcie takiego biznesu przyszedł do Lublina ze Szczecina, a prowadzi go Jacek Piotrowski. Dla 20-latka to pierwsze doświadczenie z prowadzeniem lokalu gastronomicznego.

W środę można już było skosztować specjalności zakładu, czyli lodów tajskich. Do wyboru były takie smaki jak: frużelina, chałwa, kakao, oreo, kawa czy nutella. Lodowe Rollsy oferują również mrożone jogurty z dodatkiem m.in. żelków, czekolady czy borówek. Lokal oferuje jeszcze kawy, herbaty, smoothie czy klasyczne lody włoskie.

Poza sezonem, od września, mają się też pojawić naleśniki. Do tego, Lodowe Rollsy mają też obsługiwać imprezy okolicznościowe – za odpowiednią opłatą będą rolować lody dla każdego chętnego, na przykład na weselu.

Warto dodać, że to nie jedyny lokal, który otworzy się w lipcu w Lublinie.