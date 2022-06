Palma, lody tajskie i naleśniki. W lipcu w Lublinie ruszą nowe lokale dla smakoszy

Palma, kontrowersja i koktajle

Sam właściciel lokalu otwieranego na początku lipca żartuje, że odbiła mu palma. Od tygodnia w Lublinie mówiło się o projekcie „Palma dla Lublina”, który – zgodnie z grafiką umieszczoną w mediach społecznościowych – miał być nawet zgłoszony do budżetu obywatelskiego. Z kolei na prezentowanych wizualizacjach widać było roślinę postawioną na placu przed Centrum Spotkania Kultur. Powstała nawet specjalna ankieta, w której można było zagłosować za lub przeciw postawieniu palmy w mieście. Jak się jednak okazało, niezależnie od wybranej opcji pojawiał się ten sam komunikat: podziękowanie za poparcie inicjatywy.

To wszystko to strategia marketingowa, którą przyjął właściciel lokalu Palma Beach Bar. Sam przyznaje, że postawił na kontrowersję, ale z ważnym przesłaniem.

– Często pojawia się „inicjatywa-krzak”, która nie spełnia żadnych potrzeb społecznych, nie poprawia jakości życia i jest próbą wyłudzenia pieniędzy publicznych. Postanowiliśmy wykorzystać taką formę do zwrócenia uwagi na ten problem – mówi właściciel lokalu, który chce pozostać anonimowy. – Na początku sami fabrykowaliśmy negatywne opinie, żeby zapoczątkować społeczny sprzeciw. Przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania. W pewnym momencie wyłączyliśmy promocję postów, bo zaczęło nas to trochę przerastać. Cieszymy się, że spotkało się to z taką reakcją mieszkańców, padało bardzo dużo merytorycznych pytań o palmę – wyjaśnia.

Palma Beach Bar ma być miejscem typowo relaksacyjnym, w którym będzie można spróbować koktajli, kraftowych lodów, kawy, herbaty czy napoi. Atmosferę ma dopełniać muzyka, piętro, na którym będzie można odpocząć czy huśtawki. Jak twierdzi właściciel, ceny będą podobne jak w innych lokalach w Lublinie.