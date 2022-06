Ponad 930 tysięcy rocznej pensji. Wielka lubelska firma szuka nowego prezesa

Czy będzie to wymiana, czy jednak ponowne zatrudnienie osób, które dziś kierują Lubelskim Węglem Bogdanka, nie wiadomo. Rekrutacja na stanowisko prezesa spółki i jego czterech zastępców jest w toku. Chętni mogą przesyłać dokumenty do czwartku 9 czerwca. Aby zostać prezesem trzeba m.in. legitymować się wykształceniem wyższym, mieć w CV co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek. Trzeba także posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Dodatkowymi atutami, jak spółka podała w ogłoszeniu, jest dobra znajomość języka angielskiego czy doświadczenie w sektorze górniczym lub paliwowo-energetycznym.

Obecnie LW Bogdanka kieruje Artur Wasil. Jego zastępcami są: Adam Partyka, Artur Wasielewski, Dariusz Dumkiewicz i Kasjan Wyligała.

Bogdanka jest nazywana najlepszą polską kopalnią. W pierwszym kwartale tego roku przychody Grupy LW Bogdanka wzrosły w tym okresie o 30,1 proc., do 731,8 mln zł wobec 562,4 mln zł przed rokiem. Zysk netto wyniósł 143,2 mln zł w porównaniu z 54,4 mln zł 12 miesięcy temu. W ciągu trzech miesięcy tego roku Bogdanka wydobyła na powierzchnię 2,8 mln ton.

Ile zarabia szefostwo firmy? Dużo, bo tylko w 2021 r. na wynagrodzenie zarządu wydano 3 258,0 tys. zł brutto. To o 3,8 proc. więcej niż rok wcześniej. To nie tylko pensja, bo rada nadzorcza spółki uznała, że nagrodzi szefów za pracę za 2020 rok. Było to w sumie 1 086,0 tys. zł. Artur Wasil otrzymał 312 tys. zł. Adamowi Partyce wypłacono 252 tys. zł. Taką samą nagrodę zainkasował Dariusz Dumkiewicz, a Artur Wasilewski został nagrodzony kwotą 270 tys. złotych.

„Członkowie Zarządu mają dodatkowo prawo za zgodą rady nadzorczej do dofinansowania szkoleń w kwocie nieprzekraczającej 15 tys. zł netto w danym roku kalendarzowym” – czytamy w rocznym raporcie, w którym jednak zastrzeżono: „W 2021 r. członkowie zarządu spółki korzystali tylko ze szkoleń, które były konieczne w związku z realizowanymi czynnościami zarządczym”.

Do rzeczy, ile zarabia kierownictwo spółki? Zgodnie z przedstawionymi w dokumencie wyliczeniami:

Artur Wasil w 2021 r. otrzymał 936 tys. zł.

Roczna pensja Adama Partyki to 756 tys. zł.

Tyle samo, 756 tys. zł, zarobił Dariusz Dumkiewicz.

Artur Wasielewski otrzymał 810 tys. złotych.

Zaznaczmy, że Kasjan Wyligała został zastępcą prezesa w marcu tego roku.

Dodajmy, że średnia płaca w grupie Bogdanka wyniosła na koniec 2021 r. 8,9 tys. zł. Najlepiej zarabiają zatrudnieni w LW Bogdanka – 9,5 tys. zł a najsłabiej osoby pracujący w RG Bogdanka (wykonuje prace budowlane na rzecz kopalni) – 4,9 tys. zł.