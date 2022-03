Zmiana czasu na letni 2022. Kiedy przestawiamy zegarki. Czy to wciąż ma sens? Opinia eksperta

O zmianach dotyczących funkcjonowania w okresie, w którym światło dzienne sprzyja naszej aktywności pisał już Benjamin Franklin w 1784 r., choć pierwsze przymiarki dotyczące przestawiania zegarków pojawiły się w XIX w. Nowozelandczyk George Vernon Hudson zaproponował, aby wprowadzić sezonowe zmiany urzędowego czasu i dwa razy do roku o godzinę przesuwać naszą aktywność, czyli dostosowywać nasz zegar biologiczny do tego, co się dzieje ze światłem dziennym. Początek XX wieku to okres związany z ponoszeniem dużych kosztów energii i jej produkcji. W tamtym czasie to przesunięcie godziny było dostosowane i uzasadnione ekonomicznie, ale to było 100 lat temu. Dziś mamy XXI wiek i już trochę inną rzeczywistość. Obecnie co roku czas letni wprowadza siedemdziesiąt krajów na świecie: niemal cała Europa, Ameryka Północna, niektóre stany w Australii i pojedyncze kraje w Afryce. Z kolei zegarków nie muszą przestawiać mieszkańcy Islandii, Rosji, Białorusi, Ameryki Północnej oraz prawie całego Czarnego Lądu.

Z ekonomicznego punktu widzenia to minimalne i nieodczuwalne oszczędności dla budżetu gospodarstwa domowego

Z punktu widzenia gospodarstwa domowego to nie żarówki, którymi oświetlamy dom, ale inne sprzęty, takie jak zmywarki czy lodówki, które pracują cały czas, konsumują większą część energii. Jeśli chodzi o samo oświetlenie, to do lamusa odeszły już tradycyjne żarówki, czyli te koszto- i energochłonne, dziś zastępujemy je żarówkami LED. Zatem teraz te oszczędności przy zmianie czasu przez godzinę nie mają większego znaczenia.

Kilka lat temu, zanim jeszcze energooszczędne żarówki LED stały się popularne i powszechne, liczyłem, ile zaoszczędzam na zmianie czasu. Oszczędności na samym oświetleniu w skali roku wynosiły kilkanaście złotych. Zatem, w budżecie gospodarstw domowych ta zmiana czasu ekonomicznie nie ma dziś znaczenia.

Oczywiście opinie ekonomistów na ten temat są różne, a badania nie dają jednoznacznych wniosków, ale generalnie pokazują, że dzięki zmianie czasu jesteśmy w stanie zaoszczędzić mniej niż 1 proc. rocznych wydatków na energię elektryczną, a to nie jest dużo. Podobna jest skala oszczędności na kosztach zużycia energii elektrycznej w całych gospodarkach.

Jakie skutki gospodarcze niesie dziś za sobą zmiana czasu?

Dziś te skutki gospodarcze odnoszą się przede wszystkim do logistyki, do problemów związanych z organizacją ruchu w transporcie publicznym, do przestojów pociągów, organizacji lotów samolotów czy dezorganizacji działania systemów informatycznych w bankowości. Kiedy jesienią pociąg musi stać w szczerym polu, żeby przeczekać godzinę, to trudno powiedzieć, że jest to komfortowe dla tych, który tym pociągiem podróżują i że wiąże się ta sytuacja z oszczędnościami. Z drugiej strony, nadrabianie wiosną zgubionej godziny, która ginie przy zmianie czasu na letni, powoduje problemy z organizacją ruchu pociągów

Zmiana czasu wpływa także na kwestię rozliczania czasu pracy

Pojawiają się też wyzwania związane z rozliczaniem czasu pracy, bo zamiast 8-godzinnej nocnej zmiany trwa ona 7 godzin. Z ekonomicznego punktu widzenia to oczywiście problemy, które nie są trwałe, nie mają kontynuacji i nie przynoszą długookresowych skutków dla gospodarki, bo sytuacja normuje się na bieżąco. Zresztą, w skali całego roku czas pracy się wyrównuje, bo tracimy godzinę, ale później ją zyskujemy. W zakładach koszty związane z oświetlaniem miejsc pracy i aktywnością na dwie czy trzy zmiany, również nie mają znaczenia, bo stanowiska są oświetlane w sposób energooszczędny. Największe koszty energii generuje praca maszyn, podobnie jak sprzętów w przypadku gospodarstw domowych.

Ze zmianą czasu jest trochę jak z jet lagiem

Mówi się, że żeby zgubić tę jedną godzinę, związaną ze zmianą czasu, potrzeba jednego dnia. Dla osób, które śpią nieregularnie albo niespokojnie to pewnie nie zrobi różnicy, a z kolei ci, którzy muszą się wyspać, po dniu będą funkcjonować już normalnie. Oczywiście z punktu widzenia ekonomicznego można wyliczać pośrednie koszty przesunięcia godziny – np. to, że przyjdziemy do pracy jeden dzień niewyspani i pojawią się napięcia z tym związane. Szybko się jednak do tego dostosujemy. Z ekonomicznego punktu widzenia, zmiana czasu nie ma zatem istotnego znaczenia. Wprost przeciwnie – generuje więcej problemów, niż oszczędności.

* Dr hab. Mariusz Kicia - adiunkt w Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych, od 1 września 2020 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Ekonomicznego UMCS.