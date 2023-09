17 szkolnych hal sportowych za 41 mln zł

- Rozbudowujemy infrastrukturę sportową, ale przede wszystkim inwestujemy w młodzież, a więc w naszą wspólną przyszłość. Więcej boisk sportowych to więcej bezpiecznej przestrzeni dla uczniów chełmskich czy lubelskich szkół do dbania o kondycję i aktywność sportową, także w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych – mówi Ryszard Madziar, doradca ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina.

Nowa infrastruktura to także szansa na rozwój lokalnych klubów sportowych i odkrycie nowych talentów sportowych, których w woj. lubelskim mamy coraz więcej. Wielofunkcyjne hale sportowe to także idealne miejsca do organizacji lokalnych koncertów czy wydarzeń kulturalnych.

- 41 mln zł przeznaczone dla szkół w województwie lubelskim pokazuje, jak ważne dla polskiego rządu jest wyrównywanie szans, wspieranie wschodniej Polski, zapomnianej przez poprzednie rządy. Tworzenie coraz lepszych warunków życia w regionie i liczne programy społeczne, takie jak rodzina 800plus pozwalają przekonać coraz więcej młodych rodzin, żeby właśnie tutaj osiedlać się na stałe – dodaje Ryszard Madziar.