AGROunia zablokuje Chełm. We wtorek gigantyczne korki

Rolnicy zablokują ulicę Rejowiecką na odcinku od Ronda Dmowskiego do skrzyżowania z ulicą Szpitalną. Protest został zgłoszony, będzie prowadzony od 17 stycznia, od godziny 11, do 19 stycznia, do godziny 11.

– W tym czasie ruch samochodów ciężarowych zostanie całkowicie wstrzymany. Samochody osobowe będą kierowane na ulicę Lubelską. Przewoźników udających się do Ukrainy lub wyjeżdżających z tego państwa przez Dorohusk prosimy o wybieranie innych przejść granicznych – mówi komisarz Ewa Czyż z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Utrudnienia w ruchu mogą wystąpią również na innych drogach dojazdowych prowadzących do Chełma oraz na głównych ulicach miasta.

Przypomnijmy, że AGROunia w ten sposób protestuje przeciwko nadmiernemu importowi zboża m.in. technicznego z Ukrainy.

– Nie jest to zboże produkowane przez ukraińskich farmerów, ale przez duże koncerny. Zboże techniczne trafia do polskich skupów, jako paszowe – tłumaczył Andrzej Waszczuk z AGROunii. – Nie chcemy nikomu komplikować życia, ale zwrócić w ten sposób uwagę na trudną sytuację polskich producentów żywności.

We wtorek o godz. 11 rolnicze ciągniki ruszą z parkingu przy zajeździe „Trzy dęby”, wjazd od Lublina. Druga grupa zbierze w miejscowości Sielec (droga od Hrubieszowa) na placu buraczanym. Obie kolumny spotkają się na rondzie Dmowskiego w Chełmie.