Budowa S12 z obwodnicą Chełma do granicy. Na niektórych odcinkach są kłopoty

Obwodnicą Chełma, która ma być częścią nowej S12, kierowcy mają pojechać w 2025 roku. Ma to być dwujezdniowa trasa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Powstaną cztery węzły i 15 obiektów inżynierskich (m.in. dwa mosty).

Dwunastka w tym miejscu zostanie poprowadzona po nowym śladzie i ominie Chełm od północy. – Jadąc DK12 od strony Piask, kierowcy wjadą na nią na węźle Chełm Zachód, pomiędzy Stołpiem i Janowem. Drugi z węzłów (Chełm Północ) powstanie w miejscowości Horodyszcze, a dalej trasa przekroczy rzekę Uherkę i ominie Okszów, gdzie powstanie węzeł drogowy Chełm Okszów. Za Okszowem obwodnica przekroczy linię kolejową nr 81 relacji Chełm - Włodawa. Koniec odcinka zaplanowano za węzłem Chełm Wschód, na połączeniu z obecną DK12 w miejscowości Kolonia Antonin – opisuje planowaną inwestycję Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Roboty mają się rozpocząć, jak tylko wojewoda lubelski wyda zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Wniosek został złożony w kwietniu.

S12 ma prowadzić od Łodzi do przejścia granicznego w Dorohusku. Na razie jednak na terenie województwa łódzkiego drogowcy napotykają pewne problemy. Chodzi o wydaną decyzję środowiskową, od której odwołały się „środowiska ekologiczne”. Oznacza to, że raport trzeba uzupełnić. Firma, która się tym zajmie ma zostać wybrana w ciągu miesiąca.

– Oznacza to, że w połowie 2024 roku dokumenty powinny być gotowe, a decyzja środowiskowa ostateczna – podaje GDDKiA i jednocześnie zastrzega, że ogłoszenie przetargów będzie zależało od zapewnienia finansowania inwestycji.

Odwołania od decyzji środowiskowej są też w przypadku odcinka na zachód od Radomia (do obwodnicy Puław). Co do części wschodniej od tego miasta, to nadal trwa postępowanie środowiskowe.