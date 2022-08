Chełm chce stać się marką. Do wydania ma ćwierć miliona złotych

Przyjęcie strategii ma na celu także m.in. opracowanie systemu identyfikacji wizualnej, przygotowanie długookresowych wytycznych i plan wdrożenia wspomnianej marki oraz zaangażowanie w proces jej tworzenia mieszkańców. Magistrat liczy, że przygotowany dokument pozwoli na podniesienie rozpoznawalności i oferty Chełma na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i zagranicznym, poprawę jego konkurencyjności i finalnie zwiększenie napływu turystów, przedsiębiorców i inwestorów.

- Do tej pory nie było w mieście spójnej polityki w tym zakresie. Przez to jako samorząd wiele traciliśmy, nie wykorzystując pełni swojego potencjału, na przykład w kwestii Podziemi Kredowych. Brakowało jednolitej strategii promocyjnej. Obecnie mamy do czynienia ze swoistym rozdrobnieniem działań promocyjnych, którym brakuje spójnego charakteru – mówi Damian Zieliński z gabinetu prezydenta Chełma.

I dodaje: - Jak pokazują przykłady innych miast - przyjęcie jednolitej strategii i jej konsekwentne wdrażanie przynosi wymierne korzyści pod każdym względem: napływu turystów, biznesu, rozwoju gospodarczego. Jest to ze sobą powiązane. Jak nas widzą, tak nas piszą. Dążymy do profesjonalizacji tego obszaru, stąd decyzja o przeprowadzeniu postępowania na wyłonienie wykonawcy, który opracuje wspomniany dokument.

Urząd Miasta na przygotowanie strategii promocyjnej planował wydać maksymalnie 250 tys. zł. W ogłoszonym przetargu wpłynęły dwie oferty, obie mieszczą się w założonej przez urzędników kwocie. Tańsza – złożona przez firmę z Gdyni opiewa na niespełna 64 tys. zł. Z kolei spółka z Warszawy swoją pracę wyceniła na prawie 224 tys. zł. Aktualnie obie propozycje podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Zwycięzca postępowania na realizację zamówienia będzie miał rok od podpisania umowy.