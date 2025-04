Przed nami drugi dzień Jarmarku Wielkanocnego w Chełmie

Na ponad dwudziestu pięciu stoiskach wystawcy prezentują szeroki wybór produktów związanych z okresem wielkanocnym. Oferowane są zarówno tradycyjne wypieki, jak i wersje bezcukrowe – przygotowane z myślą o osobach preferujących zdrowszą dietę. Wśród dostępnych produktów znajdują się również domowe wędliny, sery, chleby litewskie, naturalne miody, syropy oraz oleje.

Uwagę odwiedzających przyciąga także bogata oferta rękodzieła. Na stoiskach można znaleźć ozdobne pisanki, palmy wielkanocne, stroiki, wianki, a także wyroby z makramy. Nie brakuje też odzieży, obrazów i innych prac wykonanych przez lokalnych twórców.

Jarmark potrwa do soboty 12 kwietnia. Choć piątek już za nami, dla chętnych by go odwiedzić nie jest jeszcze za późno. W sobotę wystawcy będą prezentować swoje wyroby od 9:00 do 18:00. Prognozy pogody przewidują poprawę warunków atmosferycznych w drugim dniu wydarzenia, co powinno zachęcić zarówno mieszkańców jak i gości do odwiedzin.

Dla wielu osób jarmark to nie tylko okazja do zakupów przedświątecznych, ale także możliwość by poczuć klimat zbliżających się świąt z tygodniowym wyprzedzeniem, a przy okazji wesprzeć lokalnych producentów oraz rzemieślników.