Chełm. Nie chcą oddać ziemi miastu, ale co na to miastowi?

Latem tego roku prezydent Chełma Jakub Banaszek zwrócił się do rządu o przyłączenie do miasta ośmiu okolicznych sołectw, stanowiących ok. 20 proc. powierzchni gminy wiejskiej Chełm. Pomysł nie spodobał się mieszkańcom gminy, którzy wywiesili na swoich posesjach transparenty z wyrazami sprzeciwu.

Zorganizowali też głośny protest, gdy w ponad stuosobowej grupie przyjechali pod Lubelski Urząd Wojewódzki.

W październiku prezydent Banaszek i wójt Wiesław Kociuba podpisali porozumienie w tej sprawie. Oba samorządy wystąpiły do Ministerstwa Spraw i Administracji o korektę złożonego wcześniej wniosku. Do miasta miałyby zostać włączone tylko niezamieszkałe tereny inwestycyjne, zlokalizowane w miejscowościach:

Depułtycze Królewskie

Pokrówka

Koza Gotówka

Srebrzyszcze

Rudka.

Mimo wypracowania wspólnego stanowiska, mieszkańcy gminy Chełm na zmiany terytorialne wciąż patrzą sceptycznie. W trwających trzy dni konsultacjach społecznych wzięło udział prawie trzy tysiące osób, czyli 25 proc. uprawnionych. Aż 97 proc. z nich opowiedziało się przeciwko pomysłowi.

Teraz w podobnych konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy Chełma. Potrwają one do 7 grudnia. Głosować można za pośrednictwem platformy internetowej www.chelm.konsultuje.pl/konsultacje. Opinie można wyrażać także w utworzonych przez magistrat punktach konsultacyjnych w: