Chełm w budowie: Plany inwestycyjne na 2025 rok

Jedną z kluczowych inwestycji, szczególnie ważną dla sekcji piłkarskiej Chełmianki Chełm, jest kompleksowa przebudowa stadionu miejskiego, której realizacja już trwa. Projekt obejmuje również budowę trzech boisk treningowych, z których jedno jest gotowe, a drugie w toku prac.

Całkowity koszt tej inwestycji wynosi prawie 100 mln złotych. Jej zakończenie planowane jest na 2026 rok.

Najdroższym z projektów jest jednak budowa i modernizacja infrastruktury umożliwiającej rozwój terminalu intermodalnego, która pochłonie aż 248 mln zł. Aktualnie projekt stoi pod znakiem zapytania z powodu wypowiedzenia umowy przez wykonawcę. Do tej pory udało się wyremontować dwie z ośmiu zaplanowanych ulic: Zawodówkę oraz Włodawską.

Drugim w kolejności jest budowa południowej obwodnicy Chełma (po zmianach będzie jednojezdniowa) za 170 mln zł, z czego 100 mln zł stanowi rządowe wsparcie. W tej chwili trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej (STEŚ), a po jej zakończeniu ma zostać ogłoszony przetarg. Planowane otwarcie drogi to rok 2028.

Jeszcze w 2025

Do końca tego roku planowany jest remont wielu ulic. Wśród nich znajdują się drogi powiatowe: Starościńska, Mościckiego, Litewska oraz część Słowackiego, a także ulice Towarowa (w trakcie realizacji), Stefana Żeromskiego, Graniczna i Łowiecka. Łączny koszt to ponad 20 mln zł.

Kontynuowana będzie także przebudowa infrastruktury komunalnej warta 16 mln zł. Prace obejmują przebudowę kilku ulic, budowę parkingów m.in. przy ul. Szkolnej i Połanieckiej oraz remont chodnika na ul. Żwirki. Jak poinformował prezydent Chełma, Jakub Banaszek, wykonawca kończy przygotowywanie dokumentacji technicznej.

Na ukończeniu jest inwestycja przy ul. Makowej (boisko). Również bliskie jest zakończenie prac nad modernizacją placów zabaw i utworzeniem nowych terenów rekreacyjnych. Do ukończenia pozostaje budowa kortu tenisowego, kortu zadaszonego oraz placu zabaw na osiedlu Zachód.

Już w 2026

Finalizacja niektórych przedsięwzięć to jednak przyszły rok. Do tej grupy zalicza się remont ulic: Krańcowej, Kilińskiego, Grunwaldzkiej, które są obecnie na etapie projektowania. Miasto pozyskało na ten cel 8 mln zł dofinansowania, w przypadku gdy całkowita wartość inwestycji to dwukrotność tej kwoty

Ze względu na złożoność zadań 1,5 roku potrwa rozpoczęta już budowa nowej bazy dla Chełmskich Linii Autobusowych, która zostanie wyposażona w 26 autobusów na wodór.

Wyjątkowo, tutaj nie będzie trzeba długo czekać. Pierwsza dostawa planowana jest na kwiecień, a wszystkie pojazdy mają zostać dostarczone do końca roku. Dla nowych pojazdów powstaną trzy pętle autobusowe: przy ul. Ceramicznej, Zawadówka i Karłowicza. W sumie „transportowa rewolucja” pochłonie blisko 140 mln zł, z 50 milionowym wsparciem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Metamorfozę przejdzie także Park Międzyosiedlowy na os. XXX-lecia w ramach zadania „Chełm dla klimatu”. Choć urząd ma problem z wybraniem wykonawcy (oferty z drugiego przetargu przewyższają zakładaną kwotę), rozpoczęcie prac ma nastąpić w tym roku i zakończenie ich w następnym.

W tym samym czasie planowane jest utworzenie Hubu Technologicznego - miejsca do pracy zdalnej i coworkingu – oraz remont Urzędu Miasta. Przetarg na pierwsze przedsięwzięcie ma zostać ogłoszone w lutym.

Inwestycje poza samorządem

Poza projektami realizowanymi przez chełmski samorząd, w mieście trwają także inne ważne inwestycje. Należy do nich przebudowa dworca kolejowego, realizowana przez PKP, oraz zapowiadana budowa Hubu Logistycznego z inicjatywy Agencji Rozwoju Przemysłu.