Chełm: Wielka wycinka drzew pod ścieżkę rowerową. "Uszczęśliwiają nas na siłę”

Rowerzyści dowodzą, że ścieżka będzie miała przede wszystkim rekreacyjny charakter. – Dojeżdżanie do pracy rowerem w Chełmie to odległa przyszłość. Teraz do Kamienia jedzie się swoistą zadrzewioną aleją. To się zmieni.

– W przypadku chełmskich urzędników to utarty schemat. Cicho sza, aż do momentu wydania pozwolenia na budowę i wejścia wykonawcy. Nikt przecież nie zatrzyma prac. W ten sposób władze nie reagują na nasze sugestie, nie słuchają ludzi, którzy już nie jedną ścieżkę rowerową widzieli – mówi Piotr Zaborski, aktywista rowerowy, członek m.in. Chełmskiego Klubu Cyklistów PTTK i Chełmskiej Grupy Rowerowej. – Nie do końca to przemyślano – bo jeżeli ścieżka ma łączyć Chełm z Kamieniem, to przecież wygodnie byłoby, żeby biegła jedną stroną ulicy. Ale tak nie jest. Ścieżka „przeskakuje” z lewej na prawą stronę jezdni, co jest zupełnie niezrozumiałe. Na przykład, omija wjazdy na osiedle i pomnik przyrody a potem wraca i przecina obydwa wjazdy na parking – relacjonuje Piotr Zaborski. – Potem biegnie przez zalesiony teren, gdzie właśnie trwa wycinka.

Z drogi z Chełma do Kamienia zniknie w ten sposób ponad setka drzew. – Nikt chyba nie pomyślał o wykupie ziemi z rąk prywatnych – podkreśla. – Przeprowadzenie ścieżki w pasie drogowym, to wyrok na kilkunastoletnie drzewa.

Wycinka trwa w najlepsze, bo wykonawca korzysta ze słonecznej pogody. Drzew ubywa z dnia na dzień. Drzewa oznakowano sprayem, ostatnie już w gminie Kamień ma numer 178.

Ale oczyszczanie poboczy ucieszyło Mariusza Mazura, który już na terenie podmiejskiej gminy Chełm prowadzi warsztat samochodowy. – Swego czasu postawiono mi przed jedynym wjazdem reklamowy witacz gminy Chełm. W efekcie ciężko było wyjechać z posesji, bo nie było widać aut nadjeżdżających od strony Chełma. Dzwoniłem do gminy, pisałem pisma. Bez skutku. Powiedzieli mi tylko, że witacz z unijnego projektu i jest nie do ruszenia. Teraz jak zabrali się za budowanie ścieżki, okazało się, że jednak szybko i sprawnie można go zdemontować.

Wraz z witaczem, z podjazdu Mariusza Mazura znikło okazałe drzewo. Wycięto także kilka innych wzdłuż innych posesji. – Prowadzę warsztat samochodowy, ruch jest spory, więc oczywistym jest, że chciałbym wiedzieć, jak zostaną zorganizowane wjazdy i wyjazdy z posesji – mówi Mariusz Mazur. – Już teraz zdarza się, że ktoś na szybko zaparkuje przed furtką. Co będzie jak powstanie ścieżka? I dlaczego powstaje wzdłuż naszych posesji, kiedy po przeciwnej stronie domy można policzyć na palcach jednej ręki? – pyta właściciel warsztatu samochodowego.

Ścieżka ograniczy także dojazdy do pól w pobliskim Strachosławiu. Zjazdów z drogi wojewódzkiej jest w planie jest zaplanowanych dziesięć razy mniej, niż istniejących dojazdów do działek rolnych.