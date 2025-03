Chełmskie zapaśniczki z medalami mistrzostw Europy!

Srebrny medal Danieli Tkachuk – o krok od złota!

Daniela Tkachuk, rywalizująca w kategorii 72 kg, zaprezentowała się fenomenalnie. Już na samym początku turnieju udowodniła swoją klasę, pokonując Turczynkę Heticenur Sari przez przewagę punktową (15:4). Kolejny pojedynek, półfinałowy, rozegrała z Węgierką Noemi Nagy – tu nie pozostawiła złudzeń, kładąc przeciwniczkę na plecy po zaledwie 2 minutach i 27 sekundach.

Walka o złoty medal była niezwykle emocjonująca. Polka stanęła do starcia z Rosjanką Bratchikivą i po wyrównanej batalii przegrała minimalnie, zaledwie jednym punktem (3:4). Choć do pełni sukcesu zabrakło niewiele, tytuł wicemistrzyni Europy to ogromne osiągnięcie i dowód, że Tkachuk należy do ścisłej czołówki europejskich zapasów.

Alicja Nowosad na podium – brązowy medal na dobry początek!

Nie mniej imponująco spisała się Alicja Nowosad, dla której był to pierwszy rok rywalizacji w tej kategorii wiekowej. Młoda zawodniczka już na początku turnieju pokazała swój potencjał, pokonując Włoszkę Immacolatę Danisę 9:2, zdobywając punkty m.in. przez położenie rywalki na łopatki (tzw. tusz).

W półfinale przyszło jej zmierzyć się z reprezentantką Ukrainy Iryną Bodnar. Mimo ambitnej walki przegrała 0:5, co oznaczało konieczność walki o brązowy medal. Starcie z Alesią Hetmanavą było pełne dramaturgii – Nowosad pokazała ogromną wolę walki i wygrała 7:6, zapewniając sobie miejsce na podium.

Chełmska szkoła zapasów na europejskim poziomie

Dwa medale zdobyte przez zawodniczki Cementu Gryf Chełm to ogromne wyróżnienie nie tylko dla nich samych, ale także dla klubu i całej polskiej społeczności zapaśniczej. To potwierdzenie, że chełmska szkoła zapasów stoi na najwyższym poziomie i potrafi kształcić zawodniczki gotowe do rywalizacji z najlepszymi w Europie.

Sponsorem strategicznym klubu jest LW Bogdanka S.A., która wspiera rozwój młodych talentów i przyczynia się do ich sukcesów.

Przed Danielą Tkachuk i Alicją Nowosad kolejne wyzwania, ale jedno jest pewne – ich ostatnie występy pokazały, że Polska ma wschodzące gwiazdy zapasów, które mogą w przyszłości sięgnąć po najwyższe laury.