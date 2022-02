Kolejny system roweru miejskiego w regionie. Wpłynęły dwie oferty

Termin składania ofert w ogłoszonym przez magistrat przetargu minął w ostatni piątek. Firma Nextbike Polska, która podobny system obsługuje m.in. w Lublinie, zlecenie wyceniła na 1 mln 493 tys. zł. Z kolei konsorcjum firm Orange Polska i Roovee za swoją pracę oczekuje 1 mln 708 tys. zł. Obie propozycje mieszczą się w kwocie, jaką na realizację zamówienia zamierza wydać Urząd Miasta. Została ona oszacowana na nieco ponad 2 mln zł.

Teraz urzędnicy analizują nadesłane dokumenty. Kiedy postępowanie zostanie rozstrzygnięte? W tej chwili trudno to przewidzieć, bo mogą jeszcze pojawić się dodatkowe pytania. Niemal pewne jest, że wyłoniony wykonawca nie wyrobi się z uruchomieniem systemu od połowy marca, jak pierwotnie planowało miasto. Po wprowadzonych zmianach będzie miał na to 90 dni od podpisania umowy.

Zamówienie obejmuje dostawę 180 rowerów wraz ze stojakami, systemem wypożyczania, stroną internetową oraz aplikacją mobliną.

W planach jest zakup 165 klasycznych jednośladów. 15 z nich ma być wyposażonych w foteliki dla dzieci o wadze do 22 kg. Do dyspozycji użytkowników ma być również 10 rowerów cargo ze skrzynią o ładowności od 80 do 100 kg, przystosowaną także do przewożenia dzieci i posiadającą pasy bezpieczeństwa a także pięć tandemów.

W ramach inwestycji powstanie 17 stacji rowerowych. 14 z nich znajdzie się w samym Chełmie, zarówno w ścisłym centrum, jak i na terenie osiedli mieszkaniowych. Trzy stacje będą miały charakter podmiejski. Dwie zostaną zlokalizowane na terenach gminy Chełm (m.in. nad zalewem w Żółtańcach), a jedna w gminie Kamień.

Dokładne zasady korzystania z systemu zostaną określone w mającym powstać regulaminie. Miasto zastrzegło jednak, że opłata aktywacyjna nie może być wyższa niż 15 zł, a stawka za każde rozpoczęte 30 minut jazdy nie może przekroczyć 1,5 zł.

Jednocześnie całodniowa opłata może wynieść maksymalnie 15 zł. Wypożyczanie rowerów ma być możliwe w ramach abonamentów. Miesięczny miałby kosztować do 60 zł a trzymiesięczny – nie więcej niż 150 zł. Każdy z nich miałby umożliwiać skorzystanie z jednośladów co najmniej dwa razy w ciągu dnia, na czas nie krótszy niż godzina.