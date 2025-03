Z Zakładu Karnego w Chełmie do Hyatt Regency

Dzięki porozumieniu osadzeni będą mogli podjąć pracę w nowo otwartej hali produkcyjnej na terenie więzienia, zdobywając cenne umiejętności i przygotowując się do powrotu do społeczeństwa.

Praca zamiast bezczynności

Firma BHM Unique Interiors, znana z produkcji ekskluzywnych mebli tapicerowanych dla hoteli i restauracji, postanowiła otworzyć nową linię produkcyjną właśnie w Zakładzie Karnym w Chełmie. Osadzeni będą mieli możliwość pracy przy obróbce drewna, montażu mebli oraz obsłudze nowoczesnych maszyn CNC. To nie tylko sposób na aktywizację zawodową, ale przede wszystkim realna szansa na zmianę życia.

– Chcemy dać osadzonym coś więcej niż tylko zajęcie – chcemy dać im umiejętności, które pozwolą im rozpocząć nowy rozdział po wyjściu na wolność – podkreśla Janusz Józef Bartoszuk, Prezes BHM.

Współpraca szansą na nowe życie

BHM Unique Interiors to firma o ugruntowanej pozycji, której meble można znaleźć w prestiżowych hotelach, takich jak Hilton Paris Opera, Hotel Bristol czy Hyatt Regency. Teraz producent postanowił połączyć swój rozwój biznesowy z działaniami społecznymi. Wydzierżawiona hala produkcyjna na terenie więzienia stanie się miejscem, gdzie osadzeni nie tylko będą mogli zarabiać, ale przede wszystkim zdobywać praktyczne kwalifikacje zawodowe.

To także korzyść dla zakładu karnego – jak zaznacza jego dyrektor, praca zmniejsza koszty utrzymania osadzonych, uczy ich odpowiedzialności i zwiększa szanse na unikanie recydywy.

– To projekt, który pokazuje, że odpowiedzialny biznes może realnie wpływać na społeczeństwo – dodaje mjr Adam Ćwikła.

Więcej niż produkcja

Podpisanie listu intencyjnego to dopiero początek. W planach jest rozszerzenie współpracy o dodatkowe szkolenia zawodowe i programy mające na celu odbudowanie umiejętności życia w społeczeństwie oraz pełnienia w nim społecznych ról. Dzięki temu, osadzeni po zakończeniu kary będą mieli realne perspektywy na znalezienie pracy i normalne życie.

Inicjatywa ta to dowód na to, że nawet w tak trudnym miejscu jak zakład karny można stworzyć miejsce do rozwoju, nauki i zmian na lepsze. Meble, które powstaną w więziennych murach, będą nie tylko świadectwem jakości BHM Unique Interiors, ale również symbolem drugiej szansy – nomen omen, ponieważ to tylko od ich wykonawców zależy, jak umeblują sobie życie po powrocie do społeczeństwa.