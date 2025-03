Nowe życie młyna Michalenki. Są miliony na remont

Młyn Michalenki to część historii Chełma, ale przez lata stał się zapomnianym miejscem. Teraz wszystko się zmieni dzięki unijnemu wsparciu.

W murach obiektu powstanie centrum kultury „Stary Młyn”. Będzie to miejsce dla grup artystycznych, organizacji warsztatów, koncertów i spektakli.

Miasto chce, by w odnowionym młynie znalazła się m.in. wielofunkcyjna sala widowiskowa – przystosowana do spektakli Teatru Ziemi Chełmskiej, występów zespołów muzycznych, tanecznych i teatralnych. Do tego przestrzeń wystawiennicza – z interaktywnymi kioskami, systemem projekcji i nagłośnieniem. Skorzysta z niej m.in. Muzeum Ziemi Chełmskiej, które zaprezentuje tu swoje zbiory. Nie zabraknie też sal warsztatowych.

Rewitalizacja młyna Michalenki to największa od lat inwestycja kulturalna w Chełmie. Całość pochłonie ponad 40 mln zł. Miasto stało się właścicielem obiektu wo 2020 roku.