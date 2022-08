Lubelskie. Pijany policjant zajechał przed komendę. W ostatnim czasie to kolejny podobny przypadek

1 A A

Policjant był kompletnie pijany - miał 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu (fot. pixabay)

Mimo że był po służbie, to nadal ciągnęło go do pracy. Tak bardzo, że wsiadł za kierownicę po pijanemu. I zupełnie mu się to nie opłaciło: przynajmniej z dwóch powodów.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować