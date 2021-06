Ruch Hołowni rośnie. Dołączył burmistrz lubelskiego miasta

Już jakiś czas temu lubelscy działacze Polski 2050 zapowiadali, że do ich stowarzyszenia będą dołączać kolejni samorządowcy. Mówili o radnych i burmistrzach. I tak się właśnie stało. Członkiem Polski 2050 został właśnie Hieronim Zonik, burmistrz Siedliszcz. - To duży sukces Stowarzyszenia Polska 2050, kiedy dołączają do nas tak doświadczeni samorządowcy – mówił w piątek Rafał Maksymowicz, lider województwa lubelskiego Stowarzyszenia Polska 2050 i dodał: - Samorząd to tak naprawdę bijące serce kraju, które dla nas jest szczególnie ważne. Hieronim ma wszystkie cechy, które każdy samorządowiec powinien posiadać. Jest społecznikiem i świetnym menadżerem miasta Siedliszcze.



Dla Hołowni pozyskanie Zonika to, w wymiarze lokalnego samorządu, duży sukces, bo burmistrz ma bogate doświadczenie. - Równo trzydzieści lat temu zostałem wybrany na wójta gminy Siedliszcze i od tamtej pory staram się pracować na rzecz mieszkańców. Dzięki samorządom zmieniła się Polska. Powstały nowe obiekty, szkoły, oczyszczalnie ścieków. Zdecydowałem się przystąpić do ruchu, bo trzeba stanąć po dobrej stronie mocy. Zachęcam wszystkich do tego, by szli moimi śladami. Razem możemy osiągnąć wiele i przywrócić Polskę jej mieszkańcom. To krok ku temu, by żyło nam się lepiej – mówił burmistrz.

Poseł, Joanna Mucha z kolei zaznaczyła, że Zonik jest pierwszym lubelskim burmistrzem w stowarzyszeniu. - Siódma kadencja i to, że nie byli wystawieni nawet kontrkandydaci w ostatnich wyborach, to o czymś świadczy. Pan burmistrz nie był do tej pory związany z żadną partią polityczną. Cieszymy się, że jesteśmy partią pierwszego wyboru dla tych osób, które chcą angażować się w politykę i uważają, że trzeba w Polsce odzyskać demokrację – mówiła Mucha.