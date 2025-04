Nowy second hand w Chełmie. Powstał w nietypowym miejscu

To coś więcej niż zwykła wymiana, to działanie w duchu zero waste.

Meble, naczynia, bibeloty i inne domowe drobiazgi, które komuś przestały być potrzebne, mogą zyskać nowe życie w innym domu. Wystarczy je przynieść do PSZOK-u i zostawić w wyznaczonym miejscu. W zamian można poszukać czegoś dla siebie – za darmo i z pożytkiem dla planety.

Pomysł wpisuje się w rosnący trend dzielenia się i ponownego wykorzystania. To sposób nie tylko na oszczędność, ale również realne wsparcie ekologii. Każdy, kto chce dołożyć swoją cegiełkę do dbania o środowisko, ma teraz ku temu świetną okazję.

Second hand przy PSZOK działa w godzinach pracy punktu: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00 oraz w soboty od 7 do 14. Warto jednak pamiętać, że w Wielką Sobotę, 19 kwietnia, punkt będzie nieczynny.

To dobra wiadomość nie tylko dla miłośników zakupów z duszą, ale i wszystkich tych, którym bliska jest idea niemarnowania. W końcu – co dla jednych może być zbędne, dla innych może stać się prawdziwym skarbem.