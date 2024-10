Nie zapominajmy o tych, których już odeszli...

Na co dzień miejsca ciszy i spokoju dla dusz naszych bliskich, którzy odeszli, lada moment alejki nekropolii staną się przepełnione niczym najruchliwsze arterie miast. Nie ominie to także tych chełmskich, przy ul. Lwowskiej oraz Mościckiego.

Szufelka, zmiotka, ściereczka oraz butelka z wodą - tak wyposażoną panią Marię spotykamy w jednej z cmentarnych alejek przy ul. Lwowskiej w Chełmie.

- Ciężko, ale posprzątać trzeba. A tu stary cmentarz i wszystko się z drzew sypie na grób. 73-latka, wypatrując właściwego skrętu, żwawo idąc dalej kontynuuje - To już prawie 20 lat jak go nie ma. On tam na mnie czeka - mówi wskazując w górę.

Niespełna dwa kilometry dalej, na największej chełmskiej nekropolii przy ul. Mościckiego, również ma miejsce wzmożone porządkowanie mogił. Krzątających się pomiędzy nagrobkami ludzi, jest jeszcze więcej, a wokół daje się odczuć atmosferę przygotowań i wyczekiwania.

Skrupulatnie ustawiającego znicze pana Janusza spotykamy przy pomniku, nieopodal alejki usłanej tujami.

- Już prawie kończę. Teraz wszystko jest ładnie. Kiedyś trzeba było nawet piasek sypać wokół grobu aby butów nie pobrudzić. Młodzi już tego nie pamiętają.

Z godziny na godzinę chełmskie nekropolie co raz bardziej przepełniają się ludźmi zmierzającymi ku wielkim porządkom, co przypomina nam, że to już jeden z ostatnich momentów, by pobiec szybko na cmentarz ze szczotką i szufelką.

Zanim w piątek ruszymy ku grobom, nauczeni doświadczeniami z poprzednich lat, przypominamy, o możliwych utrudnieniach z zaparkowaniem auta w pobliżu cmentarzy. By uniknąć niepotrzebnych nerwów i problemów, warto rozważyć podróż autobusem komunikacji miejskiej.

Chełmskie Linie Autobusowe informują, że 1 listopada będzie obowiązywał sobotni rozkład jazdy figurujący pod nazwą “Sobota i 1 Listopada” oraz dodatkowo zostaną uruchomione kursy linii 6, 7 i 12 pod nazwą “1 Listopada”. W związku z dużym natężeniem ruchu autobus linii nr 13 w dniach 31.10 - 02.11.2024 r. nie będzie zajeżdżał na przystanek “Mościckiego/Cmentarz”.

Warto też pamiętać, by szukając wśród grobów znajomych imion, nie zapomnieć robić to nie tylko 1 listopada. A szczotki i szufelki, nie chować zbyt głęboko w kącie.