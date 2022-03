Sting przypomina piosenkę sprzed 37 lat i prosi o wysyłanie paczek do Chełma

O jej istnieniu Sting dowiedział się od polskiej reżyserki, Małgorzaty Szumowskiej. To właśnie adres Pol-Cel Rampa, ul. Brzeska 63, 22-100 Chełm, Poland Sting podał w materiale na Instagramie. Zaznaczył, że paczka powinna być oznaczona napisem”help Ukraine” a nadawca powinien napisać także, co znajduje się w środku np. „leki”, „ubrania”, „żywność”.

Internetowy wpis piosenkarza dotyczyły nie tylko paczek. Sting przypomniał – i zagrał – swój utwór „Russians” z 1985 roku. Piosenka znalazła się na płycie „The Dream of the Blue Turtles” i powstała na podstawie muzyki Siergieja Prokofiewa stworzonej do filmu „Car Szaleniec” z 1934 r.

I’ve only rarely sung this song in the many years since it was written, because I never thought it would be relevant again … https://t.co/sC7Sd2fhYG Cello: @RamiroBelgardt