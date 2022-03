Lubelskie. Najwięcej uciekających przed wojną od jej wybuchu

ABC renowacji butów – dlaczego warto powierzyć to zadanie specjalistom?

Ulubiona para trampek, która towarzyszy Ci niezmiennie od kilku lat. Solidne, wojskowe oficerki ze skóry po dziadku. Ultrawygodne szpilki, niezawodne na każdej imprezie od wielu sezonów. Co łączy te pary butów? To, że mają ogromną wartość (również niematerialną). I to, że zapewne przydałoby się im trochę troski, aby znowu wyglądały zjawiskowo. Dlaczego zadanie to warto powierzyć specjalistom?