W Chełmie otworzył się nowy dyskont znanej sieci

– Robiłam już zakupy w sklepie tej sieci, gdy byłam za granicą. Chciałam sprawdzić czy i u nas znajdę te same produkty – mówi pani Daria, jedna z pierwszych klientów sklepu.

Spotkać też można tych, którzy styczność z siecią mają pierwszy raz. Pan Andrzej wybrał się na zakupy szukając alternatywy i urozmaicenia.

– Zawsze to coś nowego. Jeśli ceny i jakość będą dobre, to może będę tu przyjeżdżał częściej.

Dla spragnionych promocji sieć przygotowała atrakcyjne ceny produktów własnych oraz liczne degustacje. Odbyły się one przy specjalnie przygotowanych stoiskach w godzinach od 11:00 do 19:00.

– Nowy sklep w Chełmie będzie już naszą 13 placówką w województwie lubelskim. Mamy nadzieję, że 13 okaże się w tym wypadku szczęśliwa i nowy sklep spotka się z ciepłym przyjęciem ze strony mieszkańców. Aby powodów do odwiedzenia ALDI było jeszcze więcej, przygotowaliśmy specjalną akcję na kolejne tygodnie funkcjonowania naszego sklepu. Klienci będą mogli dzięki niej zdobyć bony zakupowe o łącznej wartości 100 zł – mówi Rafał Tomaszewski, Kierownik Sprzedaży ALDI w Polsce.

Nowopowstały sklep zlokalizowany jest przy ulicy Lubelskiej 135, tuż obok Parku Wodnego a łączna powierzchnia obiektu to 1000 m². Sklep otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00, oferując alternatywę dla pozostałych dyskontów.