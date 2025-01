Jak i formuje Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, drugi w tym roku przypadek wścieklizny wykryto w powiecie chełmskim. Choroba została potwierdzona u kota.

– Był to kot bezpański, dokarmiany przez właścicieli gospodarstwa. Zwierzę zaatakowało innego kota w gospodarstwie. Podczas próby rozdzielenia zwierząt został ugryziony właściciel gospodarstwa. Kot został uduszony przez psy mieszkające w gospodarstwie, które posiadają aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Zostaną poddane trzymiesięcznej obserwacji w kierunku wścieklizny. W przypadku pogryzienia człowieka, Inspekcja Weterynaryjna rutynowo przekazuje informację o takim zdarzeniu do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i tak też się stało w tym przypadku - informuje lek. wet. Monika Michałowska, rzeczniczka Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego.

W 2024 roku na terenie Lubelszczyzny wykryto 36 ognisk choroby. Do końca lutego prowadzony jest ostrzał sanitarny lisów i jenotów - zwierząt, które są najpopularniejszymi roznosicielami wirusa. W województwie lubelskim wyznaczono obszary zagrożone wścieklizną. To cały powiat tomaszowski, a także kilkanaście gmin w powiatach; biłgorajskim, hrubieszowskim, krasnostawskim, i zamojskim. W tych miejscach obowiązuje obowiązkowe szczepienie psów oraz kotów. Pod koniec roku Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zdecydował o obowiązku szczepienia kotów, pomimo braku wystąpienia ogniska choroby.

Najskuteczniejszą walką z wścieklizną jest szczepienie zwierząt domowych. Jak informuje wojewódzki lekarz weterynarii, istnieją także szczepionki przeciwko wściekliźnie także dla innych gatunków zwierząt, nie tylko psów i kotów. O ich dostępności należy dowiadywać się w gabinetach weterynaryjnych.

Przypominamy, w Polsce obowiązuje nakaz szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a na terenach zagrożonych także kotów. Jednak WIW zauważa wzrost szczepień kotów, nie tylko na terenach objętych rozporządzeniem wojewody.

– Zwracam uwagę na fakt, że koty samodzielnie się przemieszczają, one nie są pod taką kontrolą jak psy, więc my nie wiemy tak naprawdę gdzie kot był i co robił – mówi Smyl.