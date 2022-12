Obecnie za nocleg w działającej w ośrodku izbie wytrzeźwień trzeba zapłacić 250 zł. Ta stawka obowiązuje od ponad ośmiu lat. Jak czytamy w projekcie uchwały w tej sprawie, ta kwota wymaga „urealnienia”. Stąd propozycja, by stawka wzrosła do 340 zł.

Tłumaczone jest to przede wszystkim wzrostem kosztów utrzymania, związanych m.in. z zatrudnieniem personelu czy opłatami za energię. Mało tego, w przyszłym roku bieżące wydatki mają być jeszcze wyższe, bo według szacunków ośrodek na centralne ogrzewanie wyda o 18 tys. więcej, rachunki za prąd będą wyższe o 4,4 tys. zł, a na pensje trzeba będzie przeznaczyć aż o ponad 90 tys. zł więcej.

Z uzasadnienia przedłożonego radnym dokumentu dowiadujemy się także, że w tym roku do połowy listopada z placówki skorzystało 1205 osób. W ubiegłym roku było to 1362 osoby, a rok wcześniej – 1298 osób. Ściągalność opłat za pobyt kształtuje się przy tym na poziomie 53 proc. Przy takim wskaźniku podwyższenie stawki do 340 zł spowoduje wzrost przychodów ośrodka o 62 tys. zł w skali roku.

Zgodnie z obowiązującym obwieszczeniem Ministerstwa Zdrowia maksymalna wysokość opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień wynosi 343,54 zł.