W najbliższą niedzielę na głównym miejskim placu odbędzie się Jarmark Wielkanocny. Oprócz straganów z lokalnymi produktami w programie są m.in. warsztaty rękodzieła świątecznego, pokazy kulinarne i występy artystyczne.

Pierwsze utrudnienia w centrum kierowcy napotkają już dzisiaj.

– W związku z prowadzonymi przygotowaniami do jarmarku, które rozpoczną się już we czwartek 7 kwietna o godzinie 8, prosimy o nieparkowanie samochodów bezpośrednio na placu Łuczkowskiego – apeluje Grzegorz Zarzycki z gabinetu prezydenta Chełma.

To będzie jednak zaledwie wstęp do zmian, jakie będą wprowadzane od najbliższej niedzieli ze względu na wydarzenie, które w tym miejscu odbędzie się 15 kwietnia w Wielki Piątek.

Chodzi o spektakl „#PASJA 2022 Ecce Homo – Oto Człowiek” realizowany przez publiczną telewizję. Jak możemy przeczytać w programie telewizyjnym, wielkopostne widowisko ma być Misterium Męki Pańskiej we współczesnym ujęciu. Na scenie wystąpią m.in.

• Krzysztof Cugowski

• Halina Mlynkowa

• Piotr Kupicha

• Piotr Cugowski

• Sebastian Riedel

• Jamala (ukraińska zwyciężczyni Eurowizji w 2016 roku).

Koncert poprowadzą Marta Manowska i Łukasz Nowicki. Transmisję „na żywo” będzie można obejrzeć na antenie TVP2, a tego samego wieczoru planowane są jeszcze retransmisje w TVP1 i TVP Rozrywka.

– To bardzo duże wydarzenie. W związku z tym niektóre ulice będą musiały być zamknięte ze sporym wyprzedzeniem, żeby przeprowadzić niezbędne prace związane m.in. z montażem sceny – mówi Grzegorz Zarzycki.

Jak wyglądają planowane zmiany w organizacji ruchu?

W najbliższą niedzielę o godz. 6 rano zamknięty zostanie odcinek Szkolnej od ul. Lubelskiej do skrzyżowania z ul. Krzywą. Dzień później to samo czeka ulicę Przechodnią.

W czwartek 14 kwietnia wstrzymany zostanie ruch na fragmencie Lubelskiej od skrzyżowania z ul. Św. Mikołaja do Placu Łuczkowskiego. W dniu koncertu od godz. 6 rano ul. Lubelska zamknięta będzie od ul. Pijarskiej do placu. W trakcie zamknięcia tych ulic nie będzie możliwości zostawiania pojazdów na przyległych parkingach, o czym będzie informować stosowane oznakowanie. Wszystkie utrudnienia mają potrwać do 15 kwietnia do północy.