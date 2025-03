Magda Gessler to postać, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Od ponad dekady kucharka i restauratorka odmienia oblicze polskiej gastronomii, ratując podupadające restauracje i odmieniając ich los o 180 stopni. Jej program "Kuchenne rewolucje" to nie tylko kulinarne metamorfozy, ale także inspirujące historie restauratorów, którzy walczą o sukces w trudnym świecie gastronomii. W ciągu ponad 30 sezonów show TVN odwiedziło setki lokali w całej Polsce – w tym także w województwie lubelskim.

Od pierwszego odcinka w 2010 roku "Kuchenne rewolucje" cieszą się popularnością. Formuła programu jest prosta: Magda Gessler przyjeżdża do lokalu, który ma problemy finansowe lub wizerunkowe, analizuje jego ofertę, ocenia kuchnię i atmosferę, a następnie proponuje zmiany" od nowego menu po rebranding i szkolenia dla personelu. Nie brakuje emocji, konfliktów i wzruszeń, ale finałowa kolacja zazwyczaj pokazuje, że zmiany były konieczne.

Wielu restauratorów, którzy skorzystali z pomocy Gessler, do dziś cieszy się powodzeniem, choć nie brakuje też lokali, które mimo rewolucji nie przetrwały próby czasu. Jak wygląda sytuacja w województwie lubelskim?

W ciągu lat Magda Gessler odwiedziła kilka miast województwa lubelskiego, by pomóc restauratorom w walce o klientów. Lublin, Chełm, Nałęczów czy Biała Podlaska to tylko niektóre z miejsc, gdzie odbyły się rewolucje. Część lokali po udziale w programie przeżyła prawdziwy rozkwit, inne – niestety – nie utrzymały się na rynku.

W połowie marca restauratorka znów odwiedziła nasze województwo - w Siedliszczu w powiecie chełmskim odmieniła los restauracji Bistro 12, która po wizycie restauratorki zmieniła nazwę na Por Favor.

- Zastanawiacie się pewnie, dlaczego POR-FAWOR? Otóż jesteśmy terenem rolniczym, więc powinniśmy jeść to co daje nasza ziemia, czyli dużo warzyw. Por favor jest zwrotem hiszpańskim i oznacza 'proszę'. Per favore oznacza to samo po włosku. Pomysłodawcą lokalu jest Luciano, który kilka lat temu zamieszkał tutaj, w gminie Siedliszcze. W karcie dań będzie także nawiązanie do wpływów francuskich na kuchnię polską widocznych już w XIX wieku. Połączenie tego wszystkiego daje wspaniały koncept nowej restauracji POR-FAWOR. I otwiera okno na świat, dzięki Luciano i wizycie Magdy Gessler - informują właściciele lokalu.