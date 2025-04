Organizowali przerzut imigrantów przez polsko-białoruską granicę. 11 cudzoziemców z zarzutami

Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała do Sądu Okręgowego w Lublinie akt oskarżenia przeciwko 11 obywatelom Gruzji, Ukrainy, Białorusi i Azerbejdżanu. Śledztwo wszczęto na podstawie materiałów zebranych przez placówkę NOSG w Sławatyczach. - Wskazują one na uzasadnione podejrzenie funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się procederem organizowania cudzoziemcom przekraczania, wbrew przepisom granicy Rzeczpospolitej Polskiej, z zamiarem dotarcia docelowo do innych krajów Europy Zachodniej- mówi kapitan Dariusz Sienicki, rzecznik NOSG.

11 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na terenie różnych części Polski i Białorusi. Grupa organizowała migrantom nieposiadającym dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy oraz pobytu na terytorium Polski przekroczenie granicy. - Następny etap tego nielegalnego procederu polegał na koordynowaniu ich transportu przez terytorium Polski do granicy z Niemcami. Przestępcza działalność tej grupy obejmowała okres od marca do kwietnia 2024 roku- precyzuje rzecznik. Migranci byli dowożeni w rejon granicy polsko – białoruskiej, którą następnie pieszo przekraczali nielegalnie poza terenem przejść granicznych. Później byli odbierani po stronie polskiej przez organizatorów procederu lub osoby z nimi współpracujące i transportowani samochodami do granicy z Niemcami, gdzie również dochodziło do nielegalnego jej przekroczenia. - Większość podejrzanych przyznała się do popełnia zarzucanych im czynów i złożyła wyjaśnienia, w których opisali swój udział w przestępczym procederze- zaznacza kapitan Sienicki. Wobec 8 podejrzanych zastosowano tymczasowy areszt.

W toku śledztwa wobec 8 osób zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.