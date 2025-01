Cała prawda o telewizji

I tak, Tamara Archiuch wciela się w postać Anny Lewandowskiej, Adam Fidusiewicz zagra Krzysztofa Wybisza, Bartek Kasprzykowski to Maciej Dobor, a Bartosz Opania to Ojciec Tadeusz. Widzowie spektaklu będą mogli zobaczyć jak zachowują się gwiazdy gdy kamery są wyłączone. Czy zbieżność nazwisk jest przypadkowa? Przekonajcie się sami. Autor spektaklu to Michał Paszczyk, na co dzień członek kabaretu Paranienormalni, gwarantuje, że popłaczecie się… ze śmiechu! Spektakl będzie wystawiony 25 stycznia (sobota) dwukrotnie o następujących godzinach: 16:00 i 19:15. Bilety 110 i 140 zł.