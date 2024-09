Czarna Pascha w Zgrzycie

Zespół BATUSHKA, znany jest ze swoich charakterystycznych występów, zainspirowanych prawosławnymi liturgiami, nadając im mroczną oprawę. Ich koncerty oferują widowiska pełne symbolizmu i unikalnej muzyki. W ramach jesiennej trasy Batushka będzie promowała materiał z nowej płyty, która ma się ukazać jesienią br.

SHADOHM - to nowy zespół na rodzimym podwórku. Jednak niech was nie mylą pozory, bo za tą nazwą kryje się wieloletnie doświadczenie. Shadohm to zespół powołany i dowodzony przez Pawła "Pavulona" Jaroszewicza (Vader, Decapitated, Antigama, Hate, Batushka). Zespół szokuje przede wszystkim ogromną rozpiętością stylistyki, od black metalu, po metalcorowe rytmy, a kończąc na groove’owych melodiach doom metalu. „Through Darkness Towards Enlightenment” to tytuł debiutanckiej płyty. Usłyszymy na niej połączenie stylów: Architects, Lorna Shore, Meshuggah, Gojira i Katatonii. Tak o płycie mówi Pavulon – „Through Darkness Towards Enlightenment” jest komentarzem do tego, jak postrzegam otaczającą mnie rzeczywistość. To forma uwolnienia narastającego od wielu lat napięcia i frustracji, forma katharsis, rodzaj terapii – pogodzenia się ze swoimi demonami i znalezienia siły do realizacji swoich celów wbrew wszelkim przeciwnościom.”

TERRORDOME to polski zespół grający thrash metal, który cechuje: szybkość i agresja. Będąc aktywnym na scenie od 2005 roku, zespół zagrał kilkaset koncertów w kraju i za granicą (Europa, Brazylia, Chiny, Japonia). Występowali na scenie między innymi z: Suicidal Tendencies, Anthrax, Sepulturą, Destruction, D.R.I., Whiplash, Vader. Zagrali na takich festiwalach jak: Obscene Extreme, True Thrash Fest Japan, Metalmanii czy Metalfest.

Początek niedzielnego koncertu o godzinie 19:00. Link do biletów: TUTAJ