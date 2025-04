Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jeszcze za czasów PiS, wzięli pod lupę budowę dworca metropolitalnego w Lublinie. Według CBA, na skutek niewłaściwego nadzoru nad budową, gmina Lublin straciła 7,5 mln zł.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Do raportu CBA w tej sprawie chcieli zajrzeć radni PiS z Lublina. Ratusz konsekwentnie odmawia, twierdząc że sprawę bada Prokuratura Okręgowa w Lublinie i nie może radnym PiS udostępnić wyników kontroli CBA.

Kontrola, odmowa i zawiadomienie

Taki obrót sprawy zirytował posła Michał Moskala (PiS), który w ramach kontroli poselskiej chciał zajrzeć do dokumentu CBA. Otrzymał odmowę i wczoraj (28 kwietnia), do Prokuratury Okręgowej w Lublinie złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez sekretarza miasta Andrzeja Wojewódzkiego, który działając w imieniu prezydenta Lublina odmówił udostępnienia protokołu pokontrolnego CBA zarówno radnym miejskim jak i posłowi. Zaraz po tym fakcie zwołała konferencję prasową przed siedzibą Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

– Ten protokół, zgodnie z dostępem do informacji publicznej, również z ustawą o pełnieniu mandatu posła i senatora, powinien być nam udostępniony – powiedział Moskal na konferencji prasowej przed prokuraturą, gdzie towarzyszyli mu radni miejscy z PiS.

Poseł podkreślił, że według orzecznictwa sądowego w analogicznych sprawach (m.in. w Gdańsku), protokół pokontrolny CBA jest informacją publiczną. Według niego istnieje uzasadnione podejrzenie, że sekretarz miasta jako funkcjonariusz publiczny dopuścił się niedopełnienia obowiązków służbowych i działania na szkodę interesu publicznego bezprawnie odmawiając udostępnienia informacji publicznej.

W ocenie posła władze miasta „celowo i uporczywie” utrudniają dostęp do informacji publicznej, co m.in. utrudnię kontrolę społeczną „nad potencjalnymi nieprawidłowościami przy budowie dworca”. Zawiadomienia w tej sprawie Moskal złożył również do rzecznika praw obywatelskich.

Granice prawa, polityka i uzasadnienie

Niemal bezpośrednio po konferencji Moskala, briefing prasowy zwołał wiceprezydent Tomasz Fulara. Lubelski ratusz stoi bowiem na stanowisku, że protokół pokontrolny CBA nie może być udostępniony, ponieważ stanowi część akt postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę. Informował o tym także sekretarz miasta w piśmie do posła.

Wiceprezydent Fulara powiedział, że miasto działa w tej sprawie zgodnie prawem. Powołał się na artykuł 241. Kodeksu Karnego, który dotyczy przestępstwa rozpowszechniania bez zezwolenia wiadomości z postępowania przygotowawczego, zanim zostały ujawnione w postępowaniu sądowym, za co grozi kara do dwóch lat więzienia.

– Chcę wyraźnie podkreślić, że w każdym obszarze funkcjonowania miasta działamy w granicach prawa, których nie możemy przekraczać. Stąd dzisiejsze działanie posła Moskala oceniam tylko i wyłącznie jako działanie typowo polityczne, związane ze zbliżającymi się wyborami, pozbawione jakiejkolwiek merytoryki czy racjonalnego uzasadnienia. Pan poseł zgłosił interwencję powołując się na ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora i w oparciu o tę ustawę udzielono mu w terminie stosownej odpowiedzi – mówił wiceprezydent Tomasz Fulara.

– W udzielonej odpowiedzi pan poseł Moskal został poinformowany, że na obecnym etapie dokumenty z kontroli CBA zostały włączone do akt postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie, w którym Gmina Lublin ma status pokrzywdzonego. Z tego powodu Urząd Miasta Lublin nie jest upoważniony do udostępniania dokumentów do czasu zakończenia postępowania przez prokuraturę. O możliwości udostępnienia informacji z postępowania przygotowawczego decydują organy wskazane w Kodeksie postępowania karnego. Rozpowszechnianie wiadomości z postępowania przygotowawczego bez zezwolenia, zanim zostaną one ujawnione w postępowaniu sądowym, stanowi przestępstwo.

Śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków

– Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo sygn 3020-2Ds.2024 w sprawie niedopełnienia obowiązków przez dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie (chodzi o Kazimierza Pidek – przyp. red.) oraz zastępcę prezydenta miasta Lublin ds. inwestycji i rozwoju (chodzi o Artura Szymczyka – przyp. red.) w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” czym działano na szkodę interesu publicznego, tj. gminy Lublin, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez wykonawcę inwestycji w bliżej nieokreślonej dotychczas kwocie, tj. o czyn z art. 231 § 2 k.k. W sprawie wykonywane są czynności procesowe, w szczególności przesłuchania świadków – uczestników etapu realizacji inwestycji, który był przedmiotem zawiadomienia złożonego przez CBA Delegaturę w Lublinie – odpowiedziała na nasze pytania prok. Jolanta Dębiec.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z dnia 31 lipca 2024 roku wpłynęło do Prokuratury Okręgowej w Lublinie w dniu 1 sierpnia 2024 roku. Dotyczyło ono rozliczeń, w tym aneksowania wynagrodzenia należnego wykonawcy za wykonanie robót dodatkowych objętych odrębnymi protokołami wbrew postanowieniom pierwotnej umowy zawartej z wykonawcą inwestycji.

Chodziło o uzgodnienie kosztu likwidacji niezinwentaryzowanych fundamentów i zbiorników z zanieczyszczonym gruntem, które odnaleziono podczas budowy dworca. Chodzi o wspomniane 7,5 miliona złotych.

– Zawiadomienie posła Michał Moskala dot. odmowy przez Urząd Miasta ujawnienia treści protokołu pokontrolnego CBA w sprawie budowy dworca metropolitalnego w Lublinie złożone do Prokuratury Okręgowej w Lublinie będzie przedmiotem odrębnego postępowania – dodała prokurator Dębiec

Dworzec Lublin w liczbach

Umowa na budowę dworca i centrum komunikacyjnego została zawarta pomiędzy Gminą Lublin, Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie oraz Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie a wykonawcą – spółką Budimex S.A.

Dworzec Lublin został otwarty w styczniu 2024 roku. Jego budowa wraz z przebudową pobliskich dróg kosztowały prawie 340 mln zł, z czego niemal 195 mln zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.