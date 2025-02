García García i Wroniszewski. Koncert w Filharmonii Lubelskiej

Kurier napisał list do komendanta. "Odzyskałem narzędzie pracy"

Kurier zaparkował swój samochód dostawczy pod sklepem w Turobinie. W tym czasie do auta wskoczył 28-latek i odjechał. Policjanci udali się w pościg i go złapali. Kurier dziękuje w liście do komendanta za „odzyskanie jego narzędzia pracy”.