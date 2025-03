Gitarowo i odjazdowo. Festiwal muzyczny w DDK Węglin

- „SHOEFEST to idealne wydarzenie dla miłośników głośnych, przesterowanych, przestrzennych i rozmytych brzmień gitarowych oraz muzyki psychodelicznej” – mówią organizatorzy wydarzenia. Festiwal to rezultat współpracy z wytwórnią Tematy i Strangers in My House. Po trzech udanych edycjach w Krakowie, Wytwórnia Tematy i Strangers in My House przyjeżdża po raz pierwszy do Lublina.



Zachwyt to zespół założony przez Miłosza Boińskiego w 2022 roku. Po dwóch latach jakie minęły od wydania EP „zachwyt” można o nich mówić jako o legendzie polskiej muzyki niezależnej (cztery shoegaze’owe utwory, które powstały w sypialni 17 latka zostały odtworzone na serwisach streamingowych łącznie ponad pół miliona razy!).

Dziś Zachwyt to doświadczony zespół mający za sobą kilka tras koncertowych, podwójny występ na Off Festiwalu w Katowicach i wydaną w 2024 roku płytę „Wolniej”.

Strangers in my House zainspirowani są klasycznymi zespołami z kręgu shoegaze i dream pop. Jest to krakowski projekt działający od 2019 roku. Jak dotąd nagrali jedną płytę „Leave it Undefined“. London Moths to lubelski zespół tworzący muzykę w klimacie nawiązującym do brytyjskiej muzyki gitarowej z lat 90. Czerpią z brzmień takich zespołów jak: My Bloody Valentine, The Cure, Sonic Youth i Slowdive.



Początek o godzinie 19:00. Bilety na to wydarzenie można kupić w internecie.