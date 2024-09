Hardcore rodem z USA. W Zgrzycie wystąpi The Promise End!

The Promise End to nowy twór na tamtejszej scenie niezależnej. Tworzą go starzy wyjadacze, znani z takich kapel jak: Landmines, Tied To A Bear, Choke Up, The Effort and Sky. Grają melodyjny hardcore punk w stylu lat 80-tych i 90-tych. Bostończycy umiejętnie łączą swoje autorskie spojrzenie na hc/punka z klimatami w stylu Ignite, Good Riddance czy też stary Comeback Kid.

Bane Of Mind to nowy projekt członków takich ekip jak: Good Lookin’ Out, Minority i Burning Sky. Ich metaliczne, pełne wściekłości brzmienie nawiązuje w prostej linii do klasyki lat dziewięćdziesiątych. Na początku tego roku wydali debiutancką EP-kę, a na koncie mają splita z The Darkest Path, gdzie hardcore łączy się z mrocznym ambientem. Krótko mówiąc coś dla fanów: Arkangel, Liar i Unearth. Start w sobotę 7 września o godzinie 20:00. Bilety w cenie 50 zł do nabycia na bramce.