Harmonia dźwięków w Klubie Muzycznym CSK: mistrz gitary i młoda wiolonczelistka na jednej scenie

Mauricio Díaz Álvarez – elegancja i doświadczenie

Mauricio Díaz Álvarez to pochodzący z Meksyku wirtuoz gitary klasycznej, cieszący się sławą na międzynarodowej scenie muzycznej​. Jego repertuar obejmuje utwory od barokowych kompozycji Jana Sebastiana Bacha aż po dzieła współczesne​, co świadczy o niezwykłej wszechstronności artysty. W trakcie wieloletniej kariery wypracował styl gry pełen swobodnej elegancji​, który ujmuje słuchaczy bogactwem brzmienia i ekspresji.



Anna Komusiński De Alba – młodość i talent

Anna Komusiński De Alba to niezwykle utalentowana młoda wiolonczelistka, której pasja i kunszt zaowocowały triumfami na wielu międzynarodowych konkursach muzycznych​. Pomimo młodego wieku zachwyca dojrzałością interpretacyjną, łącząc wirtuozerię z wrażliwością muzyczną ​. Jest laureatką prestiżowych nagród, co ugruntowało jej pozycję jednej z najbardziej obiecujących artystek swojej generacji​.



Muzyczny dialog pokoleń

Choć Mauricio i Anna pochodzą z różnych pokoleń i kultur, to na scenie z łatwością odnajdują wspólny język. Doświadczony gitarzysta daje bogate doświadczenie oraz swobodną elegancję stylu​, natomiast młoda wiolonczelistka zaproponuje świeże spojrzenie i młodzieńczą energię w interpretacji klasyki​. Dzięki temu brzmienie gitary i wiolonczeli zyskuje nowy wymiar – ciepłe, delikatne dźwięki gitary dopełnią głęboki, emocjonalny ton wiolonczeli.

Repertuar koncertu został dobrany tak, aby w pełni ukazać możliwości obu instrumentów oraz muzyczne światy, z których wywodzą się artyści. W programie znajdą się kompozycje z kręgu muzyki hiszpańskiej i latynoamerykańskiej, a także dzieła wielkich mistrzów klasyki – od baroku po XX wiek​ takich jak: Manuela de Falli, Javiera Contrerasa, José Lezcano, J.S. Bacha, Joaquína Rodrigo​.

Koncert odbędzie się 11 kwietnia o godzinie 19:00. Bilety do nabycia online.