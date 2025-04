Imprezy klubowe w weekend (11-12 kwietnia)

HELIUM CLUB



PIĄTEK – Girls Night Out

Czy już poczuliście weekend? Jeśli tak, to wbijajcie w piąteczek do Helium. To najlepszy plan na to, aby rozpocząć weekend, a przy okazji poszaleć do rana, bo dziewczyny wychodzą w miasto…

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł. Panie do 24:00 wstęp free!



SOBOTA – Back To The Past

Kolejna wyjątkowa noc w Helium. Będzie się działo, aż nocy będzie mało. Szykujcie się na grubą imprezę w starym stylu.

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



EL CUBANO



PIĄTEK – Noche The Chicas

Tylko w El Cubano poczujecie latynoskie klimaty i zabawicie się przy największych hitach muzyki latynoskiej. W piątkową noc na pewno nie zabraknie salsy i bachaty. Czy jesteście gotowi?

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



SOBOTA – Livin La Vida Loca

Czy tęsknicie za nocą pełną niezapomnianych chwil i szalonego tańca do białego rana? Przygotujcie się na ekscytującą dawkę dobrej muzyki oraz pełnych wigoru ludzi.

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK – Studencki piąteczek

Hej studenci i studentki! Czy jesteście gotowi na kolejny – tym razem – typowo studencki piątek? Przygotujcie się na piątkowe szaleństwa w Beretowym stylu! Będzie do czego też potupać nóżką...

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł. Panie do 24:00 wchodzą za darmo.



SOBOTA – Densing w Berecie

Ta impreza przejdzie do historii. Jeśli lubicie poszaleć przy największych hitach, to ta impreza jest dla Was.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO



PIĄTEK – RnB Session

Piątkowy wieczór to dobry czas na relaks przy dobrej muzie. Co powiecie na stare, dobre R&B? Pan Paweł przeniesie Was w klimat muzyki R&B, a równie mocna ekipa barowa zadba o odpowiednie nawodnienie.

Start o 21:00. Wstęp free!



SOBOTA – Plus Minus 30

Ostre tańce w OSTRO! Na dolnej części dancefloor i bawicie się do samego rana, przy starannie wyselekcjonowanej muzyce.

Start o 21:00. Wstęp free!



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



SOBOTA – Karaoke

Soboty w Kaziku obrosły legendą! Jeśli szukacie miejsca, gdzie studencki vibe wchodzi na najwyższy poziom, to musicie tu być! Pamiętajcie, że śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej.

Start: 20:00. Wstęp wolny!



DOM KULTURY



PIĄTEK – Eclipsse 06: Groove Control, Mezer The Architect

W piąteczek wbijajcie na kolejną imprezę kolektywu Eclipsse w Domu Kultury. Usłyszycie głównie hardgroove, trance, techno i hard house.

Start: 22:00. Lista FB wchodzi za darmo do 23:00. Po 23:00 - 30 zł.



SOBOTA – Bailando 90’s party x BitMiasta

Czy kochacie lata 90? Jeśli tak, to ta impreza jest dla Was. Będziecie się bawić przy klasykach muzyki rozrywkowej - z lat 90.

Start o 22:00. Lista FB wchodzi za darmo do 23:00. Po 23:00 - 30 zł.



BAŁAGAN



SOBOTA – Let’s Twist Again

Ta impreza na stałe wskoczyła do imprezowego kalendarza. LET'S TWIST AGAIN, czyli potańcówka w Bałaganie! Z głośników popłyną dźwięki z lat 50-tych i 60-tych, czasów świetności rock'n rolla, rockabilly, big-beatu, surf i garage rocka.

Start o 21:00. Wstęp za darmochę.



UNICORN LOUNGE&CLUB



PIĄTEK – Fluo Party

Tego dnia przeniesiecie się w egzotyczne klimaty Latino! Na parkiecie usłyszycie najgorętsze latynoskie hity przeplatane z polskimi bangerami. Ponadto ogromna ilość światła UV i fluorescencyjne farbki, którymi za darmo pomalują Was profesjonalne wizażystki.

Start o 21:00. Bilety na bramce: 30 zł.



SOBOTA – Glamour Party

W sobotę odbędzie się najbardziej stylowa i elegancka impreza tej wiosny. Przygotujcie się na wieczór pełen blasku, luksusu i najlepszych muzycznych brzmień!

Start o 22:00. Wstęp przy drzwiach: 30/40PLN.