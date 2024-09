Imprezy klubowe w weekend 20-21 września

PIĘKNA PSZCZOŁA



PIĄTEK (20 września) – Kobiety idą w miasto

Noc, która rozpali Was do czerwoności. Na parkiecie Paulsen odpali swoje najlepsze sety, nie może was zabraknąć. Kobiety wchodzą całą noc za free.

Start 22:00. Do 23:00 lista FB wchodzi za free. Reszta 20 zł.



SOBOTA (21 września) – Gorączka sobotniej nocy

Będzie gorąco, odważnie i tak, jak lubicie! Muzyczne uniesienia zapewni niezastąpiony

Dj Witkowski.

Start 22:00. Do 23:00 lista FB wchodzi za free. Reszta 20 zł.



HELIUM CLUB



PIĄTEK (20 września) – Shot, shot, shot everybody

Szykujcie się na mega imprezę! Piąteczek w Helium, to najlepszy plan na rozpoczęcie weekendu!

Początek o 22:00. Do 22:30 – lista FB za free. Po 22:30 – 20 zł



SOBOTA (21 września) – Welcome to the circus

Po raz kolejny szykujcie się na totalnie pokręconą noc…Cyrk w specjalnym wydaniu, jedyna taka impreza, której nie możecie przeoczyć.

Start o 22:00. Do 22:30 – lista FB wchodzi za free. Po 23:00 - 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK (20 września) – Piątek weekendu początek

Piątek Weekendu Początek! Piątek to dzień, w którym zaczyna się prawdziwa zabawa. Będzie do czego też potupać nóżką...

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za free. Po 22:30- 20 zł.



SOBOTA (21 września) – Panie proszą Panów

Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości. PANIE PROSZĄ PANÓW! To wyjątkowe wydarzenie, które przeniesie Was w świat najlepszych przebojów.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUB 30

PIĄTEK (20 września) – Życie zaczyna się po 30-tce

Impreza przy największych hitach, na dwóch parkietach. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp do 23:30 – 20 zł po 23:30 – 30 zł.



SOBOTA (21 września) – Saturday vibes

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę.

Start o 21:00. Do 23:30 – 30 zł. Później – 40 zł.



PRZYSTAŃ NA DACHU



PIĄTEK (20 września) – Last Friday on the roof

Najlepsza propozycja na piątkowy wieczór. Impreza do rana, w tym gorące rytmy przeplatane z najnowszymi hitami.

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi free. Po 22:30 – 20 zł.



SOBOTA (21 września) – Saturday on the roof

Wpadajcie w tę sobotę na dach. Tej nocy parkiet rozkręcać będzie Dj Yrek!

START 22:00. Do 22:30 – wejście free. Po 22:30 - 30 zł.



SERCE

SOBOTA (21 września) – Życie jak bajka…Endriu

Do Serca zawita Endriu więc będzie możliwość posłuchania muzy na żywo.

Start: 22:00. Lista FB do 23:00 za free!



KLUBOKAWIARNIA OSTRO

PIĄTEK (20 września) – For the night

For The Night to jedyna impreza w Lublinie gdzie przez całą noc usłyszycie najlepsze kawałki rap, trap, rnb. Przygotujcie się na mocną dawkę muzyki od: Drake, Cardi B, POLO G, Moneybagg Yo, Pop Smoke, Doja Cat, Travis Scott, Lil Baby, DaBaby, DJ Khaled, Megan Thee Stallion, Jack Harlow, Lil Durk itd.

Wstęp free! Start o 21:00.



SOBOTA (21 września) – Plus minus 30

Tańce w Ostro! Specjalnie dla Was na dolnej części będzie dancefloor, gdzie możecie bawić się do samego rana.

Wstęp free! Start o 21:00.



PLENER



PIĄTEK (20 września) – Bailando

Klasyki muzyki rozrywkowej - z lat 90: 𝗥𝗔𝗣, 𝗥𝗢𝗖𝗞, 𝗣𝗢𝗣, 𝗗𝗔𝗡𝗖𝗘, 𝗛𝗢𝗨𝗦𝗘!

Start: 20:00. Lista FB do 22:00 – free, po 22:00 – 30 zł.



SOBOTA (21 września) – Zakończenie lata w Plenerze

Plener żegna lato! Szykujcie się na najlepsze sztosy taneczne, przy których tańczyliście w lecie 2024.

Start o 20:00. Lista FB do 22:00 – free. Po 22:00 – 30 zł.



FABRYKA KULTURY ZGRZYT



PIĄTEK (20 września) – Depeche Mode Party – Back to violator

Depeche Mode Party z Dj Hiroszyma ponownie w Zgrzycie. Bilety (30zł) na bramce w dzień wydarzenia!

Początek o godzinie 21:00.



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (20 września) i SOBOTA (21 września) – Karaoke

Nieważne jak śpiewasz, ważne aby się dobrze bawić, bo śpiewać każdy może. Początek o 22.00. Wstęp FREE



BAŁAGAN



SOBOTA (21 września) – House heaven party

Inauguracja nowego sezonu klubowego w Bałaganie z ekipą House Heaven. Rytmicznie i pulsująco. Prodeck i Notab znowu przygotują mix sprawdzonych klasyków i najlepszych nowości.

Start o 21:00, wejście – free.